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18:06, 4 марта 2023Экономика

Подсчитан размер реальной зарплаты на Украине

«РБК-Украина»: реальная зарплата украинцев упала на 14 процентов

Фото: TaniaKitura / Shutterstock / Fotodom

За последнее время среднемесячная зарплата украинцев упала на 55 долларов, однако реальная зарплата за год сократилась примерно на 14 процентов. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Госслужбу статистики.

По данным издания, среднемесячная зарплата граждан в 2022-м составила 14 847 гривен. При этом зафиксировано снижение уровня зарплаты украинцев на 55 долларов, до 459 долларов.

При этом, как отмечается, госстат еще не публикует данных по изменению реальной зарплаты за 2022 год, однако известно, что среднегодовая инфляция составила 20,2 процента. Таким образом, реальные зарплаты за год сократились примерно на 14 процентов, пишет «РБК-Украина».

В конце февраля также стало известно о массовых невыплатах зарплат медикам на Украине. НСЗУ разослала врачам объявление, в котором было сказано, что задержка зарплат сложилась из-за бюрократических проволочек.

В феврале агентство РИА Новости сообщало, что по итогам прошлого года Зимбабве стала страной с самой высокой в мире инфляцией (243,8 процента). Помимо этого, среди лидеров по показателю оказался Ливан (122 процента), в топ-50 также попали 17 европейских стран. Больше всего инфляция «разогналась» в Молдавии (30,2 процента), на Украине (26,6 процента), в Венгрии (24,5 процента), Литве (21,7 процента) и Латвии (20,8 процента). Россия с показателем в 11,9 процента находится на 52-м месте.

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Варвара Кошечкина
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