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18:12, 5 марта 2023Россия

Россиянин погиб под обрушившимся козырьком магазина

В Ивановской области покупатель погиб из-за обрушения фасада магазина

В одном из зданий в Фурмане Ивановской области произошло обрушение фасада. В результате погиб мужчина — он стоял под козырьком магазина «Высшая лига». Об этом пишет Telegram-канал «112», также опубликовавший кадры разрушений.

Речь о здании на Большой Фурмановской улице. По данным канала, покупатель получил смертельные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя») УК России.

1 марта сообщалось, что в Красноярском крае под завалами обрушившегося заброшенного деревянного дома нашли мертвую женщину. Дом при этом стоял пустым, так как его должны были снести.

Виктория Кондратьева
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