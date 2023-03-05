В турецком городе обрушилось семиэтажное здание

Haberler: семиэтажный дом обрушился в турецком городе Шанлыурфа, один человек пострадал

Один человек пострадал в результате обрушения семиэтажного дома в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, передает Haberler.

Здание уже было значительно повреждено после землетрясений 6 февраля и многочисленных афтершоков, поэтому из него эвакуировали людей. Как минимум одного вытащили из-под завалов. Кроме того, спасатели продолжают проверять, не осталось ли там других людей.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля не только в Турции, но и в Сирии. Толчки также ощущались в Ираке и на Кавказе. Жертвами стихии в Турции стали почти 46 тысяч человек. В нескольких регионах страны обрушились дома.