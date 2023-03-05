Писательница объявила об участии в выборах президента США
Американская писательница Марианна Уильямсон, стремившаяся стать кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, вновь объявила об участии в предвыборной гонке. Ее слова приводит ТАСС.
На митинге в Вашингтоне Уильямсон заявила, что демократы огорчены происходящим в США и беспокоятся о стране. По ее словам, Соединенные Штаты встречают множество вызовов. 70-летняя Уильямсон обещала попытаться преодолеть «силы несправедливости и страха».
«Сегодня я кандидат в президенты США», — отметила автор.
Уильямсон добавила, что во время избирательной кампании сфокусирует внимание на проблемах неравенства доходов и коррупции в США.
В 2020 году Уильямсон в течение года участвовала в президентской гонке в США. По данным социологических опросов, она получила значимую поддержку избирателей.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. При этом издание Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.