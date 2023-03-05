Трамп заявил о продаже талибами американского оружия России

Трамп заявил, что «Талибан» продает оставленное США в Афганистане оружие России и Китаю

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) якобы продает оставленные в стране американские вооружения разным государствам, в том числе России и Китаю, сообщает ТАСС.

«На днях я читал, что афганский "Талибан" занимает второе место по продажам вооружений в мире. Потому что они продают то, что мы им дали», — заявил бывший американский лидер.

Он уточнил, что после вывода войск США из Афганистана там осталось большое количество совершенно новой техники, в том числе вертолеты Apache. По его словам, один такой вертолет талибы продали России, еще один — Китаю. Трамп считает, что страны разберут эту технику, изучат и скопируют.

Ранее специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко заявил, что вывод американских войск из Афганистана привел к тому, что Соединенные Штаты оставили «Талибану» оружие на 7,2 миллиарда долларов.