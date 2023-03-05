Самый дорогой авиабилет из России зимой обошелся по цене автомобиля

Самый дорогой билет зимой из России был приобретен в Дубай и обошелся в 945 тысяч рублей

В зимний отпускной сезон самый дорогой авиабилет в две стороны из России был приобретен в Дубай и обошелся примерно по средней цене поддержанного автомобиля — 945 тысяч рублей. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Второе место рейтинга также занял Дубай, однако без обратного билета. Поездка стоила 702 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул рейс по маршруту Москва — Окленд — Москва, стоимость проездного документа — 667 тысяч рублей.

В числе самых дорогих направлений также оказались Ханой, Вена, Мюнхен, Йоханнесбург, Денпасар, Сеул, Барселона, Токио и Сингапур. Почти все приведенные в рейтинге рейсы отправлялись из Москвы и только один из Санкт-Петербурга в Кейптаун. Он стоил 532 тысячи рублей.

Ранее в ноябре аналитики OneTwoTrip раскрыли стоимость самых дорогих авиабилетов с отправлением в новогодние праздники. Наиболее дорогостоящим оказался перелет в Новый год из Санкт-Петербурга в Дубай. Клиенту сервиса пришлось заплатить за четыре билета в обе стороны в бизнес-классе 3,7 миллиона рублей.