В Китае объяснили необходимость готовиться к худшему

Китай планирует готовиться к худшему сценарию ради национальной безопасности

Китай опубликовал социально-экономический план развития на 2023 год, в котором говорится о необходимости Пекина вести политику по обеспечению национальной безопасности таким образом, чтобы оказаться готовым к худшему из возможных сценариев, сообщает ТАСС.

«Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектуры безопасности обеспечить новую архитектуру развития», — сказано в документе.

В плане уточняется, что Китай должен быть готов к любому, даже самому худшему сценарию, а также одновременно заниматься решением как поверхностных, так и глубинных проблем.

Ранее стало известно, что Пекин собирается вести решительную борьбу против независимости Тайваня с целью воссоединить страну. Уточняется, что Пекин намерен придерживаться мирного развития отношений между Китаем и Тайванем для того, чтобы в конечном итоге добиться воссоединения двух государств.