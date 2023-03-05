Западные аналитики оценили значение потери Артемовска для ВСУ в Донбассе

NYP: потеря Украиной Артемовска разорвет и затруднит снабжение группировки ВСУ в Донбассе

Потеря Украиной Артемовска (украинское название Бахмут — примечание «Ленты.ру») разорвет и затруднит снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Так значение поражения украинской армии на этом направлении оценили западные аналитики американского Института изучения войны (ISW), сообщает New York Post (NYP).

«Потеря города вызовет проблемы со снабжением, но его стратегическая ценность меркнет по сравнению с потенциальной символической важностью того, что ознаменует первую крупную победу России за несколько месяцев», — говорится в материале. Также сообщается, что потеря города вынудит ВСУ перестроить логистические цепочки, снабжающие войска на других направлениях.

Ранее в США признали шаткое положение ВСУ в Артемовске. Поводом для этого стал второй за неделю приезд в город командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского. Обозреватель The New York Times отметил, что российским силам удалось добиться успехов, захватив контроль над одной из самых важных артерий снабжения армии Украины.