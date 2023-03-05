В Индии испытали «меняющую правила игры» ракету BrahMos

PTI: ВМС Индии успешно испытали в Аравийском море корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos

Военно-морские силы (ВМС) Индии успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos. Об этом сообщает агентство Press Trust of India (PTI).

Испытания были проведены в воскресенье, 5 марта. Уточняется, что индийские ВМС нанесли точечный удар в Аравийском море. Головка самонаведения и разгонный двигатель ракеты были разработаны Организацией оборонных исследований и разработок Индией (DRDO).

BrahMos — сверхзвуковая крылатая ракета. Ее производит российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. По словам главного советника генерального директора компании вице-адмирала Эн Эн Кумара, ракета способна «изменить правила игры» в Южной Азии. Он отметил, что наличие у Индии ракеты BrahMos помогает поддерживать спокойствие в регионе, где до сих пор существуют пограничные споры.