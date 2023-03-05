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13:16, 5 марта 2023Россия

В Брянской области устранили ущерб от терактов ВСУ

Глава Брянской области Богомаз: восстановительные работы после терактов ВСУ завершены

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Коммунальные и ресурсные службы устранили ущерб от недавних терактов диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановительные работы уже завершены. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

«В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Выражаю слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами и жителями района. Все мероприятия были проведены быстро и эффективно», — говорится в сообщении губернатора региона.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. Следственная группа собирает в селах Любечане и Сушаны доказательства совершения преступлений в отношении местного населения и правоохранителей.

3 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. В результате нападения погиб один местный житель, а также был ранен ребенок.

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Варвара Кошечкина
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