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03:15, 5 марта 2023Бывший СССР

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство в СЦКК: украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 40 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, на донецком направлении зафиксировано шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В горловском направлении украинские военные открывали огонь девять раз. Они использовали артиллерию 155 и 152 миллиметра. «На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 40 единиц различных боеприпасов», — отметили в представительстве.

Под огнем ВСУ оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка. За сутки погибли двое мирных жителей в Калининском районе Горловки. Еще четыре человека в Кировском районе Донецка и Старомихайловке получили ранения.

Ранее украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР. Под огнем оказались Горловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Владимировка.

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Марина Совина
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