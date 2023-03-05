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20:35, 5 марта 2023Россия

Военный самолет приготовился к аварийной посадке в российском аэропорту

«112»: самолет Ту-22 приготовился к аварийной посадке в аэропорту Пулково

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Военный самолет приготовился к аварийной посадке в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, речь идет про Ту-22. На месте дежурят экстренные службы. О причинах подготовки к аварийной посадке пока неизвестно.

Как стало известно позже, самолет благополучно приземлился.

В воскресенье, 5 марта, стало известно, что в Москве на два часа приземлился летевший из Германии реанимационный самолет. Воздушное судно Bombardier Challenger 604, используемое для транспортировки больных, простояло в аэропорту Внуково 2 часа 21 минуту.

В начале марта сообщалось, что летевший из Новосибирска российский самолет смог приземлиться с неполадками в двигателе. У направляющегося в Тюмень лайнера авиакомпании «Сибирь» при посадке в местном аэропорту Рощино включилась сигнализация о несрабатывании створок правого двигателя при включении реверса.

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Анастасия Астахова
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