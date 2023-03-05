Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 5 марта 2023Мир

В Москве на два часа приземлился реанимационный самолет из Германии

Flighradar: во Внуково на два часа приземлился частный реанимационный самолет из Германии

Фото: Bayne Stanley / Globallookpress.com

В Москве на два часа приземлился летевший из Германии реанимационный самолет, следует из данных мониторингового ресурса Flighradar 24.

Воздушное судно Bombardier Challenger 604, используемое для транспортировки больных, простояло в аэропорту Внуково 2 часа 21 минуту.

Самолет вылетел 4 марта в 16:08 из Франкфурта-на-Майне в Москву, он пролетел над Балтийским морем и вошел в российское воздушное пространство через Латвию. После стоянки борт направился в Нюрнберг.

28 февраля, власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран в качестве ответных мер на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов. В Росавиации пояснили, что решение о закрытии неба принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры».

С 28 февраля 2022 года Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС 27 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп вновь пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки
Джон Джонс завоевал чемпионский пояс UFC в первом бою после трехлетнего перерыва
Жителей Москвы предупредили об опасной погоде
Шевченко лишилась чемпионского пояса UFC
Названа выгода России от газового хаба в Турции
В Москве на два часа приземлился реанимационный самолет из Германии
Экс-любовница Романа Абрамовича попала в ДТП в Москве
В ЛНР рассказали о скрывающихся дезертирах ВСУ
Трюдо обвинили в расточительности во время похорон Елизаветы II
В штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.