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17:03, 5 марта 2023Экономика

Перечислены привлекающие внимание налоговой переводы с карты на карту

Адвокат Колотович: если нет нелегального бизнеса, то волноваться о проверках ФНС не стоит

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Если человек не ведет нелегального бизнеса, то волноваться о проверках Федеральной налоговой службы (ФНС) не стоит, заявила адвокат Надежда Колотович. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила привлекающие внимание ФНС переводы с карты на карту.

Онлайн-банки стали неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Буквально за пару секунд можно перевести деньги родственникам, детям, друзьям, вернуть долг или поздравить с днем рождения денежным подарком.

«Не стоит опасаться того, что налоговая служба следит за всеми переводами физических лиц на постоянной основе. Для этого не хватит никаких ресурсов, и это потребует нереального количества сотрудников. Однако ФНС действительно может заинтересоваться движением денежных потоков на вашем счете», — сообщила Колотович.

Налоговая служба может получить информацию о возможных незаконных доходах из любых источников — ФНС вправе запросить данные о счетах гражданина в банке

Надежда Колотовичадвокат

Критерии подозрительной операции

Адвокат отметила, что сотрудники банков обязаны уведомлять Финмониторинг о подозрительных операциях.

«Центральный Банк разработал методичку, где четко определил критерии подозрительности переводов. К ним относятся: движение средств по счету более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц, больше 30 операций по зачислению и списанию в день, больше 50 в месяц или 10 в день контрагентов», — перечислила собеседница «Ленты.ру».

Кроме того, подозрительным считается, если на счете нет признаков обычной активности в виде покупки товаров, оплаты связи, коммунальных услуг, а между зачислением и списанием денег со счета проходит меньше минуты, рассказала она.

Также проверяющие заинтересуются счетами, где остаток за неделю в конце дня меньше 10 процентов от среднего объема проходящих средств

Надежда Колотовичадвокат

«Еще один признак — списание и зачисление денег проводится в течение 12 часов одних суток. Помимо этого, о нелегальных доходах может свидетельствовать тот факт, что у нескольких физлиц идентичная информация об устройстве для банкинга», — поделилась Колотович.

Если счет физлица попадает хотя бы под два критерия — проверка будет проведена, уточнила адвокат.

«Однако такая активность на счетах обычных граждан — большая редкость. Поэтому, если вы не нарушаете закон и не ведете нелегального бизнеса, волноваться практически не о чем», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

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Алена Шевченко
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