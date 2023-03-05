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15:37, 5 марта 2023Экономика

Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу

Bloomberg: Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу до 8 марта
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: David W Cerny / Reuters

Великобритания временно приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу Interconnector, который считается одним из важнейших источников данного вида ресурсов после сокращения импорта из России. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, причиной остановки стали неполадки с оборудованием. «Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования», — уточняется в сообщении. Предполагается, что восстановить работу трубопровода смогут не ранее 8 марта.

Ранее сообщалось, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа снова снизился. Уточнялось, что на конец газовых суток 3 марта (08:00 мск 4 марта) хранилища были заполнены менее чем на 60 процентов.

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Варвара Кошечкина
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