Предложение ЕС российским банкам пользоваться факсом вместо SWIFT объяснили

Предложение ЕС банкам РФ пользоваться факсом вместо SWIFT связали с зерновой сделкой

Пояснения Еврокомиссии в отношении альтернативных SWIFT способах осуществления трансакций могут быть связаны с дискуссией о продлении зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Разъяснение Евросоюза относительно банковских операций по сути не содержит новой информации, отметил собесденик агентства. Речь идет о банках, попавших под антироссийские санкции и отключенных от системы SWIFT, но которых не коснулись блокирующие санкции ЕС — таким организациям не запрещено использовать факс или электронную почту для обмена финансовыми сообщениями. По мнению аналитика, цель публикации заключается в указании на то, что санкции блока направлены в первую очередь на международных игроков, а не российский сельскохозяйственный экспорт.

«Вероятно, данная публикация имеет отношение к продолжающейся между ЕС и ООН дискуссии вокруг вопроса о продлении срока действия Черноморской инициативы, которая истекает 18 марта, поскольку Россия требует от ЕС отмены санкций против Россельхозбанка. Россия утверждает, что это позволило бы данному банку, который обеспечивает контракты по российскому аграрному экспорту, восстановить отношения с банками-корреспондентами, чтобы упростить экспорт российской аграрной продукции в международном масштабе», — объяснил источник.

Другие эксперты агентства считают предложение Евросоюза, с одной стороны, очевидным, а с другой — бессмысленным, поскольку подобные попытки могут рассматриваться как обход санкций. «Ни один находящийся в европейской юрисдикции банк не пойдет на реализацию такого механизма», — рассказал о рисках один из них.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может согласиться на продолжение зерновой сделки, но для этого надо соблюдать ее условие. До этого начать переговоры о продлении договоренностей попросила Украина, обратившись по этому поводу к Турции и ООН. В настоящее время эксперты объясняют, что переговоры по продлению черноморской зерновой сделки под эгидой ООН застопорились из-за отсутствия продвижения по вопросу гарантий для России в области доступа агропродукции и аммиака на международный рынок и других проблемных моментов.