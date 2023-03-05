Полиция прибыла к резиденции экс-премьера Пакистана для его ареста

Dawn: полиция Пакистана прибыла к резиденции экс-премьера Имрана Хана для его ареста

Полиция провинции Пенджаб совместно с представителями столичных правоохранительных органов прибыла к резиденции бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана для его ареста, сообщает местная газета Dawn.

Сотрудники органов намерены «поместить его под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных слушаниях», ведущихся по делу о продаже подарков от иностранных лидеров государств. Уточняется, что политику дали возможность выйти к полиции самому. Следующее слушание по его делу состоится 7 марта.

В ноябре 2022 года на Хана было совершено покушение. Неизвестный обстрелял машину, в которой ехал экс-премьер во время избирательных мероприятий в городе Гуджранвала, он получил пулевое ранение в ногу.

9 апреля того же года 174 депутата проголосовали за вынесение вотума недоверия Хану на фоне обвинений в неэффективном управлении экономикой. Уже на следующий день десятки тысяч сторонников бывшего премьера и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране.