Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 5 марта 2023Мир

Полиция прибыла к резиденции экс-премьера Пакистана для его ареста

Dawn: полиция Пакистана прибыла к резиденции экс-премьера Имрана Хана для его ареста

Фото: Mohsin Raza / Reuters

Полиция провинции Пенджаб совместно с представителями столичных правоохранительных органов прибыла к резиденции бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана для его ареста, сообщает местная газета Dawn.

Сотрудники органов намерены «поместить его под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных слушаниях», ведущихся по делу о продаже подарков от иностранных лидеров государств. Уточняется, что политику дали возможность выйти к полиции самому. Следующее слушание по его делу состоится 7 марта.

В ноябре 2022 года на Хана было совершено покушение. Неизвестный обстрелял машину, в которой ехал экс-премьер во время избирательных мероприятий в городе Гуджранвала, он получил пулевое ранение в ногу.

9 апреля того же года 174 депутата проголосовали за вынесение вотума недоверия Хану на фоне обвинений в неэффективном управлении экономикой. Уже на следующий день десятки тысяч сторонников бывшего премьера и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шольц обозначил условия для гарантий безопасности Украины
Шольц высказался о решениях Запада по Крыму и Донбассу
Предложение ЕС российским банкам пользоваться факсом вместо SWIFT объяснили
Шольц подсчитал объем финансовой помощи Украине от ФРГ за 2022 год
Германия захотела нарастить оборонное производство на постоянной основе
В РПЛ гол забил самый возрастной игрок в истории чемпионата
Владимир Соловьев попал под обстрел в ДНР
Полиция прибыла к резиденции экс-премьера Пакистана для его ареста
Шольц заявил о достижении независимости от российских газа, нефти и угля
«Золотая корона» приостановила переводы за рубеж с карт ряда банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.