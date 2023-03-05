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12:17, 5 марта 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвала восемь признаков перетренированности

Фитнес-эксперт назвала снижение спортивных результатов признаком перетренированности

Фото: Geert Pieters / Unsplash

Фитнес-эксперт Торил Хикман назвала восемь признаков перетренированности. Ее слова приводит U.S.News.

По ее словам, один из главных симптомов усталости от занятий — выгорание. В этом случае специалист советует сменить тип тренировок и попробовать новые упражнения. Другими важными сигналами является снижение спортивных результатов и аппетита, а также замедленный пульс в состоянии покоя. Хикман предупреждает, что, если частота сердечных сокращений опускается ниже нормы, равной 60 ударам в минуту, необходимо проконсультироваться с врачом.

Специалист отмечает, что перетренированность может также проявляться в появлении общего чувства усталости и бессонницы, ослаблении иммунной системы и повышенном уровне стресса. Хикман уточняет, что при перегрузке организм активнее вырабатывает гормон стресса кортизол, который влияет на психологическое состояние.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.

Андрей Стрельцов
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