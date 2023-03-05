Синоптик рассказал о погоде в России 8 марта

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: теплее всего 8 марта будет на юге европейской России

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране 8 марта и назвал регионы, в которых в этот день будет теплее всего, сообщает РИА Новости.

«Во Владивостоке 8 марта до 10 градусов тепла и на юге европейской России, конечно же, тоже температура заметно подрастет, она будет в диапазоне от 10 до 15 градусов», — заявил синоптик.

По его словам, такая же ситуация с погодой ожидается в Ростове-на-Дону, Крыму, а также Краснодарском крае.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в марте пройдет несколько волн арктического вторжения. Он уточнил, что жителям столицы стоит ожидать не менее двух-трех волн арктического вторжения.