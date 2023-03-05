На Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

В воскресенье, 5 марта, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога — это происходит в четвертый раз за день, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Предупреждение действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). По данным онлайн-карты, первый сигнал прозвучал в 16:44 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области Украины произошли взрывы, которые были слышны в Синельниковском районе региона. О пострадавших не сообщалось.