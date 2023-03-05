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17:39, 5 марта 2023Бывший СССР

На Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В воскресенье, 5 марта, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога — это происходит в четвертый раз за день, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Предупреждение действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). По данным онлайн-карты, первый сигнал прозвучал в 16:44 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области Украины произошли взрывы, которые были слышны в Синельниковском районе региона. О пострадавших не сообщалось.

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Платон Щукин
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