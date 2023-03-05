Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в Днепропетровске 5 марта, объявлен режим воздушной тревоги

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как стало известно, взрывы были слышны в Синельниковском районе региона. До этого там была объявлена воздушная тревога, которая продолжает действовать до настоящего времени.

О пострадавших не сообщается. Другие подробности также не приводятся.

Ранее 5 марта сообщалось, что в городе Купянске Харьковской области Украины был поврежден объект транспортной инфраструктуры. Уточнялось, что на месте произошел пожар.