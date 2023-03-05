Стало известно о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровске 5 марта, объявлен режим воздушной тревоги
В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Как стало известно, взрывы были слышны в Синельниковском районе региона. До этого там была объявлена воздушная тревога, которая продолжает действовать до настоящего времени.
О пострадавших не сообщается. Другие подробности также не приводятся.
Ранее 5 марта сообщалось, что в городе Купянске Харьковской области Украины был поврежден объект транспортной инфраструктуры. Уточнялось, что на месте произошел пожар.