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12:54, 5 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в Днепропетровске 5 марта, объявлен режим воздушной тревоги

Фото: Volodymyr Baleha / Shutterstock / Fotodom

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как стало известно, взрывы были слышны в Синельниковском районе региона. До этого там была объявлена воздушная тревога, которая продолжает действовать до настоящего времени.

О пострадавших не сообщается. Другие подробности также не приводятся.

Ранее 5 марта сообщалось, что в городе Купянске Харьковской области Украины был поврежден объект транспортной инфраструктуры. Уточнялось, что на месте произошел пожар.

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Варвара Кошечкина
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