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13:53, 5 марта 2023Мир

В Швейцарии объяснили антироссийский план США и роль Украины в нем

Член Нацсовета Швейцарии Кеппель: США намерены ослабить Россию конфликтом на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Seth Wenig / AP

США намерены поддерживать Украину и направлять ей военную и экономическую помощь, тем самым надеясь ослабить Россию украинским конфликтом. Об антироссийском плане Вашингтона заявил член Нацсовета Швейцарии Роджер Кеппель в интервью газете Mysl Polska.

«В интересах США поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и таким образом ослабить или оказать давление на Россию. Это внешнеполитическая тактика США времен холодной войны, направленная на ослабление Москвы», — объяснил политик.

Ранее в журнале The Standard заявили, что Украина раньше России столкнется с нехваткой людей и оружия и это понимают и американские власти, в связи с чем уже стягивают в Польшу свои прокси-силы. При этом противники поддержки Киева в США говорят о том, что украинцев «приносят в жертву на платформе гегемонии США в Азии», а Украину делают полигоном для испытания американского оружия.

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Варвара Кошечкина
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