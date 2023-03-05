Валиева рассказала о странном влиянии Олимпиады на ее жизнь

Валиева заявила, что стала более уверенной в себе после допинг-скандала на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о влиянии Олимпийских игр 2022 года в Пекине на ее жизнь. Ее слова приводит Sport24.

«То, что произошло на Олимпиаде, резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой. Это будет странно... но я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе», — заявила спортсменка. Она призналась, что вышла на некий спад в карьере, однако это временный момент.

Ранее в воскресенье, 5 марта, Валиева заняла второе место в финале Гран-при России, набрав 241,76 балла. Победительницей стала Аделия Петросян с 255,01 балла. На третьем месте расположилась Елизавета Туктамышева (241,61).

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.