Европа возобновит пуски Vega-C

ЕКА захотело возобновить приостановленные после аварии пуски ракет Vega-C в 2023 году

Европейское космическое агентство (ЕКА) захотело возобновить пуски легких ракет-носителей Vega-C, которые приостановили после аварии в декабре. Об этом сообщила пресс-служба ЕКА, передает ТАСС.

«Рабочая группа ЕКА и компании Arianespace приступила к реализации дорожной карты, предложенной комиссией по расследованию причин аварии 21 декабря (...) для надежного обеспечения возвращения к полетам ракет Vega-C. Ориентировочное время пуска — конец 2023 года», — говорится в сообщении.

В ЕКА добавили, что причиной аварии, которая произошла в 2022 году, стало повреждение горловины сопла. Отмечается, что эта деталь была закуплена итальянской компанией Avio, которая производит Vega-C, на Украине.

Гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер подчеркнул, что независимая комиссия предложила программу мер, которые позволят обеспечить возвращение ракет Vega-C в эксплуатацию.

В декабре 2022 года американское издание SpaceNews писало, что авария Vega-C нанесла ущерб компаниям Arianespace и Airbus, а также поставила под сомнение возможности Европы самостоятельно проводить пуски ракет-носителей. В ходе пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета упала примерно через 2 минуты 27 секунд после старта.