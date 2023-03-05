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15:12, 5 марта 2023Россия

Российские войска ликвидировали до 80 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска ликвидировали до 80 военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Alex Babenko / Reuters

Войска российской группировки «Восток» нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки в районе Угледара, Новомихайловки, Павловки и Шевченко российские военнослужащие при помощи оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии ликвидировали до 80 бойцов ВСУ, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубицу Д-20.

Ранее Минобороны заявило, что за минувшие сутки российские войска уничтожили до 180 украинских военных на краснолиманском направлении. Подразделения ВСУ были разбиты при помощи оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии и тяжелых огнеметных систем войск «Центра».

5 марта командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б. По его словам, данные снаряды уже используются при атаках на укрепрайоны ВСУ в Авдеевке.

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Анастасия Астахова
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