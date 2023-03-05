Российские войска ликвидировали до 80 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска ликвидировали до 80 военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении

Войска российской группировки «Восток» нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки в районе Угледара, Новомихайловки, Павловки и Шевченко российские военнослужащие при помощи оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии ликвидировали до 80 бойцов ВСУ, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубицу Д-20.

Ранее Минобороны заявило, что за минувшие сутки российские войска уничтожили до 180 украинских военных на краснолиманском направлении. Подразделения ВСУ были разбиты при помощи оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии и тяжелых огнеметных систем войск «Центра».

5 марта командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б. По его словам, данные снаряды уже используются при атаках на укрепрайоны ВСУ в Авдеевке.