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14:13, 5 марта 2023Россия

В Донецке успешно прошла операция по извлечению пули из работающего сердца

В Минздраве ДНР сообщили об успешной операции по извлечению пули из работающего сердца

Фото: engin akyurt / Unsplash

В Донецке врачи смогли провести успешную операцию по извлечению пули из работающего сердца. Об этом рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что 36-летний пациент был госпитализирован со слепым осколочным ранением в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДОКТМО). Позже медики выяснили, что пуля находится в перикарде. После проведения всех анализов было решено оперировать раненого.

Гарцев уточнил, что операция проходила в условиях работающего сердца. При этом он указал, что врачи смогли успешно извлечь предмет из перикарда. В настоящее время пациент восстанавливается. 36-летнего мужчину перевели в обычное отделение, медики ежедневно делают перевязки и смотрят за его состоянием.

«Наши врачи — герои, специалисты с колоссальным опытом», — заявил министр здравоохранения ДНР. В заключение он добавил, что сегодня российским медикам нет равных при минно-взрывных и осколочных ранениях, они спасают жителей Донбасса, выполняя сложные операции.

Ранее в марте стало известно, что в Донецке врачи достали неразорвавшуюся мину из тела пациента. Тогда отмечалось, что операцию также проводили в ДОКТМО, неразорвавшаяся мина находилась в ягодичной области пациента справа. Медикам выдали бронежилеты и каски.

В ноябре прошлого года также утверждалось, что врачи изъяли из тела участника спецоперации неразорвавшийся боеприпас. Пострадавшим оказался младший сержант Николай Пасенко. У него было проникающее ранение грудной клетки.

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Варвара Кошечкина
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