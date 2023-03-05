На Западе оценили потери ВСУ в Артемовске

WSJ: ВСУ потеряли под Артемовском ряд самых подготовленных армейских подразделений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние пару месяцев потеряли под Артемовском (украинское название — Бахмут) целый ряд самых подготовленных армейских подразделений. Такую оценку потерь дали обозреватели газеты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди украинских офицеров.

«Офицеры в других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы», — говорится в публикации.

Отмечается, что на защиту города были посланы подразделения с разным уровнем мотивации и подготовки, что усложнило взаимодействие обороняющихся и стало причиной потери близлежащих населенных пунктов.

Ранее западные аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем докладе констатировали, что потеря Украиной Артемовска разорвет и затруднит снабжение группировки ВСУ в Донбассе. Также сообщается, что оставление города вынудит украинских военных перестроить логистические цепочки, снабжающие войска на других направлениях.