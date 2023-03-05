Российские военные разбили станцию контрбатарейной борьбы США в Запорожье

ВС России разбили станцию контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-37 в Запорожье

Российские военные разбили еще одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-37 в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 5 марта, рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.