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15:01, 5 марта 2023Россия

Российские военные разбили станцию контрбатарейной борьбы США в Запорожье

ВС России разбили станцию контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-37 в Запорожье

Фото: Reuters

Российские военные разбили еще одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-37 в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 5 марта, рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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