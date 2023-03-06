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20:42, 6 марта 2023Мир

Более сотни несовершеннолетних детей нашли в брошенном трейлере в Мексике

Reuters: в брошенном трейлере в Мексике обнаружили 103 несовершеннолетних ребенка

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Более сотни несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых нашли в брошенном трейлере грузовика в мексиканском штате Веракрус. Как уточняет со ссылкой на местную миграционную службу Reuters, большинство из обнаруженных детей родом из Гватемалы.

Помимо 103 детей, в брошенном трейлере находилось 212 взрослых выходцев из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Эквадора, а также 28 членов семей из Гватемалы и Сальвадора.

Ранее в США арестовали мужчину, который похитил дочь, увез в Йемен и попытался организовать брак по расчету с ее участием.

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Варвара Кошечкина
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