Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 6 марта 2023Мир

В Пакистане произошел теракт

В Пакистане в результате теракта погибли девять полицейских
СюжетВзрыв в Афганистане:

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

В районе Болан пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв, в результате которого погибли девять полицейских и еще 13 пострадали. Об этом сообщает Urdu Alarabiya.

По данным властей, террорист-смертник протаранил на мотоцикле полицейский фургон на мосту Канбари. На место происшествия прибыли саперы и другие экстренные службы. Раненые офицеры были доставлены в местную больницу, а затем эвакуированы на вертолете в госпиталь в Кветте, столице региона.

По словам главного врача гражданской больницы Кветты, в связи с терактом в учреждении была объявлена ​​чрезвычайная ситуация, и весь персонал, включая консультантов, врачей, фармацевтов и парамедиков, был вызван на работу.

В январе в пакистанском городе Пешавар вблизи афганской границы при взрыве мечети пострадали десятки человек. В больницу Lady Reading поступили с ранениями по меньшей мере 90 человек. Некоторые из них находились в критическом состоянии.

Власти Пакистана задержали 23 человека, включая сотрудников полиции, по подозрению в причастности к взрыву. Среди арестованных есть как жители Пешавара, так и выходцы из зон на границе с Афганистаном. Помимо этого, были задержаны сотрудники правоохранительных органов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Киев принял решение по Артемовску
Ставший ученым из-за смерти отца астрофизик раскрыл секрет машины времени
Продлена мера пресечения бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
В России произошло новое землетрясение
В Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
Россиянка до смерти избила бабушку во время ссоры
Камерунский игрок заявил о проблемах в немецком клубе из-за гражданства России
Сотрудник «Давай поженимся!» рассказал о судьбе шоу
В Кремле ответили на сообщения о возможной консервации «Северных потоков»
Задержанный в Домодедове мужчина в камуфляже оказался дезертиром
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.