В Пакистане произошел теракт

В Пакистане в результате теракта погибли девять полицейских

В районе Болан пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв, в результате которого погибли девять полицейских и еще 13 пострадали. Об этом сообщает Urdu Alarabiya.

По данным властей, террорист-смертник протаранил на мотоцикле полицейский фургон на мосту Канбари. На место происшествия прибыли саперы и другие экстренные службы. Раненые офицеры были доставлены в местную больницу, а затем эвакуированы на вертолете в госпиталь в Кветте, столице региона.

По словам главного врача гражданской больницы Кветты, в связи с терактом в учреждении была объявлена ​​чрезвычайная ситуация, и весь персонал, включая консультантов, врачей, фармацевтов и парамедиков, был вызван на работу.

В январе в пакистанском городе Пешавар вблизи афганской границы при взрыве мечети пострадали десятки человек. В больницу Lady Reading поступили с ранениями по меньшей мере 90 человек. Некоторые из них находились в критическом состоянии.

Власти Пакистана задержали 23 человека, включая сотрудников полиции, по подозрению в причастности к взрыву. Среди арестованных есть как жители Пешавара, так и выходцы из зон на границе с Афганистаном. Помимо этого, были задержаны сотрудники правоохранительных органов.