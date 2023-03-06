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08:03, 6 марта 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили об основных целях будущих атак хакеров на промышленность

Основной целью атак хакеров на российскую промышленность будут аварии на производствах

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Основной целью будущих атак хакеров на российскую промышленность назвали аварии на производствах. Такие данные представители компании Positive Technologies озвучили на прошедшем в Магнитогорске форуме «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России».

Они предупредили, что в 2023 году вопрос обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий будет стоять особенно остро, а действия злоумышленников начнут оказывать влияние не только на конкретные организации, но и на целые отрасли. При этом, говоря о тенденциях 2022 года, аналитики отмечают две ключевые задачи, которые ставили перед собой злоумышленники.

«К самым громким последствиям стоит отнести кражу данных, сопровождавшуюся утечкой конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне. К этому привели 56 процентов успешных атак. В 45 процентах случаев происходило нарушение работоспособности предприятий, причем сроки здесь колеблются от нескольких часов до нескольких недель», — констатировал директор экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексей Новиков.

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Он добавил, что в 2023 году акцент киберпреступников окончательно сместится с финансовой выгоды или получения крупных сумм выкупа на перебои в деятельности компаний, остановку их важнейших технологических процессов и аварии. Для этого новыми группировками хакеров будут создаваться продвинутые вредоносные программы, ориентированные в том числе на полное уничтожение данных на устройствах. Кроме того, возможны целые кампании по кибершпионажу.

Тем временем основным способом хакерских атак на промышленные компании России стало вредоносное ПО. Оно фигурировали в 70 процентах успешных атак, однако аналитики Positive Technologies отметили, что многие инциденты были связаны с комбинированием сразу нескольких угроз.

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Вениамин Лыков
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