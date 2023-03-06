Россиян предупредили об основных целях будущих атак хакеров на промышленность

Основной целью атак хакеров на российскую промышленность будут аварии на производствах

Основной целью будущих атак хакеров на российскую промышленность назвали аварии на производствах. Такие данные представители компании Positive Technologies озвучили на прошедшем в Магнитогорске форуме «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России».

Они предупредили, что в 2023 году вопрос обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий будет стоять особенно остро, а действия злоумышленников начнут оказывать влияние не только на конкретные организации, но и на целые отрасли. При этом, говоря о тенденциях 2022 года, аналитики отмечают две ключевые задачи, которые ставили перед собой злоумышленники.

«К самым громким последствиям стоит отнести кражу данных, сопровождавшуюся утечкой конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне. К этому привели 56 процентов успешных атак. В 45 процентах случаев происходило нарушение работоспособности предприятий, причем сроки здесь колеблются от нескольких часов до нескольких недель», — констатировал директор экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексей Новиков.

Он добавил, что в 2023 году акцент киберпреступников окончательно сместится с финансовой выгоды или получения крупных сумм выкупа на перебои в деятельности компаний, остановку их важнейших технологических процессов и аварии. Для этого новыми группировками хакеров будут создаваться продвинутые вредоносные программы, ориентированные в том числе на полное уничтожение данных на устройствах. Кроме того, возможны целые кампании по кибершпионажу.

Тем временем основным способом хакерских атак на промышленные компании России стало вредоносное ПО. Оно фигурировали в 70 процентах успешных атак, однако аналитики Positive Technologies отметили, что многие инциденты были связаны с комбинированием сразу нескольких угроз.