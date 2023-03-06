Стало известно о скором прибытии французских колесных танков на Украину

Представитель Минобороны Франции: колесные танки AMX-10 RC поступят в ВСУ в ближайшие дни

Первая партия французских колесных танков AMX-10 RC в ближайшие дни прибудет на украинскую территорию и поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при Минобороны Франции Эмманюэль Шива в эфире телеканала BFM.

«Франция [ранее] анонсировала поставки легких танков AMX. Они в процессе», — заявил представитель Минобороны, добавив, что их прибытие ожидается со дня на день.

18 февраля министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

В январе глава Минобороны Пятой республики Себастьяна Лекорню заявлял, что AMX-10 RC прибудут на Украину в течение двух месяцев, но не стал называть точное количество единиц передаваемой техники.