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11:50, 6 марта 2023Мир

Стало известно о скором прибытии французских колесных танков на Украину

Представитель Минобороны Франции: колесные танки AMX-10 RC поступят в ВСУ в ближайшие дни
СюжетМинобороны:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Первая партия французских колесных танков AMX-10 RC в ближайшие дни прибудет на украинскую территорию и поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при Минобороны Франции Эмманюэль Шива в эфире телеканала BFM.

«Франция [ранее] анонсировала поставки легких танков AMX. Они в процессе», — заявил представитель Минобороны, добавив, что их прибытие ожидается со дня на день.

18 февраля министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

В январе глава Минобороны Пятой республики Себастьяна Лекорню заявлял, что AMX-10 RC прибудут на Украину в течение двух месяцев, но не стал называть точное количество единиц передаваемой техники.

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Виктория Кондратьева
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