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13:52, 6 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сочли сдачу Артемовска Украиной неизбежной и скорой

Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник заявил о скорой и неизбежной сдачи Артемовска Украиной

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Сдача Вооруженными силами Украины (ВСУ) Артемовска (украинское название Бахмут) неизбежна и произойдет в ближайшее время, заявил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram.

«Независимо от того, как сильно погрызутся на этой теме Зеленский и Залужный, наши войска все равно Артемовск возьмут. И произойдет это в ближайшее время», — написал Мирошник, указав, что попытки затянуть время сдачи города — намерение получить что-то взамен.

В частности, сформировать группировку на южном направлении. «Только количество потерь в Артемовске настолько велико, что удержание города приносит потерь больше чем эффект от выигранного времени», — поделился мнением экс-посол ЛНР в РФ.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВСУ не способны на контрнаступление из-за больших потерь при защите Соледара и Артемовска. Он также отметил, что последний, оказавшись в оперативном окружении, стал новым котлом для подразделений ВСУ.

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Алевтина Запольская
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