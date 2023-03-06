Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник заявил о скорой и неизбежной сдачи Артемовска Украиной

Сдача Вооруженными силами Украины (ВСУ) Артемовска (украинское название Бахмут) неизбежна и произойдет в ближайшее время, заявил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram.

«Независимо от того, как сильно погрызутся на этой теме Зеленский и Залужный, наши войска все равно Артемовск возьмут. И произойдет это в ближайшее время», — написал Мирошник, указав, что попытки затянуть время сдачи города — намерение получить что-то взамен.

В частности, сформировать группировку на южном направлении. «Только количество потерь в Артемовске настолько велико, что удержание города приносит потерь больше чем эффект от выигранного времени», — поделился мнением экс-посол ЛНР в РФ.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВСУ не способны на контрнаступление из-за больших потерь при защите Соледара и Артемовска. Он также отметил, что последний, оказавшись в оперативном окружении, стал новым котлом для подразделений ВСУ.