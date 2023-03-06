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13:03, 6 марта 2023Бывший СССР

В ДНР назвали возможное количество военных ВСУ в Артемовске

Советник врио главы ДНР Гагин заявил о пребывании десяти тысяч военных ВСУ в Артемовске

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин предположил, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) остаются около десяти тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около 10 тысяч человек, возможно, несколько больше», — допустил он. Гагин заявил, что некоторые части украинской армии покинули город. Кроме того, другие подразделения ВСУ пытаются выйти из Артемовска, уточнил он. При этом, по его словам, артиллерия российских сил «старается их достать».

Он отметил, что все дороги находятся под контролем военных России, поэтому доставлять бойцам ВСУ боеприпасы или пополнение «проблематично и опасно». Гагин не исключил попытки украинских военнослужащих прорваться в Артемовск, чтобы доставить боекомплект. «Точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр», — добавил он.

Ранее советник врио главы ДНР рассказал, что, оказавшись в оперативном окружении, Артемовск стал новым котлом для украинских подразделений. «Это, можно сказать, практически новый котел, который можно сравнить с дебальцевским и другими котлами, которые были ранее», — считает Гагин.

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Кристина Есикова
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