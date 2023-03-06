США отправили способный нести ядерное оружие бомбардировщик в Корею

США направили на учения в Южную Корею бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие

США направили на учения в Южную Корею бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минобороны корейской республики.

Самолет был отправлен в страну в рамках демонстрации силы против ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи. Воздушные тренировки предшествуют крупномасштабным учениям, которые начнутся в конце марта.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон призвал ООН потребовать немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи, усиливающих напряженность на полуострове. Северная Корея обратилась в международную организацию с призывом повлиять на Сеул, Вашингтон и запретить им проводить тренировки.