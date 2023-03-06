Дизайнер указала на мешающие сексу предметы в спальне и подверглась критике

Тиктокерша попросила не размещать в спальне растения и подверглась критике

Тиктокерша, размещающая ролики под псевдонимом Wellhome и занимающаяся дизайном интерьеров, указала на мешающие сексу ошибки оформления спальни. Как сообщает The Sun, женщина подверглась критике со стороны подписчиков за некоторые свои идеи.

По словам дизайнера, она при выборе интерьеров старается ориентироваться на китайскую практику символического освоения пространства фэн-шуй — приверженцы этой ненаучной философии считают, что у всех предметов в доме должно быть свое место. Например, она попросила бы убрать из спальни телевизор. «Из-за него нарушается сон, начинаются проблемы со здоровьем. Кроме того, он может вызвать проблемы с интимом в паре», — сказала она.

Кроме того, она предложила не размещать в спальне растения и аквариум, поскольку она, на ее взгляд, обладают «сильной мужской энергией» и якобы этим нарушают отношения в паре. В комментариях некоторые советы дизайнера подвергли критики. «Не соглашусь насчет растений. Благодаря им в спальне отличный воздух, они успокаивают», «Клянусь, не растения виноваты в том, что я плохо сплю», — заявили подписчики тиктокерши.

Ранее клинический психолог Бритни Блэр подсказала способ спасти интимную жизнь и улучшить отношения. По ее словам, для этого можно заниматься сексом по расписанию.