CBS News: модный у студентов алкогольный напиток борг может привести к смерти

Употребление модного среди студентов алкогольного напитка borg (blackout rage gallon, «галлон ярости и затемнения») может привести к смерти, предупредили об опасности врачи. О том, почему тренд с алкоголем из TikTok настораживает, они рассказали CBS News.

В социальной сети TikTok все большую популярность набирают студенческие видео, в которых показывают, как готовят и пьют борг. В галлоновый кувшин с водой они добавляют алкоголь, ароматизаторы, порошковые смеси для приготовления напитков.

Риски для здоровья иски будут зависеть от того, сколько и как быстро человек пьет. Проще говоря, по мере роста количества выпитого возрастает риск травм, драк, сексуальных посягательств, посещений отделений неотложной помощи, потери сознания, автомобильных аварий Джордж Ф. Кооб врач

Координатор Центра здоровья студентов Николь Барр добавила, что обеспокоенность вызывает и размеры порции борга. По ее словам, в большинство рецептов боргов входит пятая часть алкоголя. «Это много для любого человека, особенно если выпить за один присест», — говорит она.

Отмечается, что в некоторых случаях в борге оказывается до 43 порций алкоголя. Такое количество является смертельным для большинства людей, даже если выпивать их в течение дня, а не сразу. Врач обратил внимание, что в некоторых рецептах борга содержится усилитель вкуса с кофеином. Некоторые из этих продуктов могут содержать тысячу миллиграммов кофеина, что эквивалентно примерно 10 чашкам кофе.

Важно знать, что кофеин, особенно в больших количествах, может повлиять на способность распознавать степень опьянения Джордж Ф. Кооб врач

Барр с командой записали несколько видео для TikTok, в которых объяснили вред подобных напитков. «Мы хотели, чтобы студенты знали, что у них есть выбор не добавлять алкоголь», — объяснила она.

Ранее сомнолог София Черкасова развеяла миф о пользе алкоголя для сна. Она объяснила, что алкоголь делает сон прерывистым.