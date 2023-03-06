The Times: экс-премьер Британии Джонсон представил отца на получение рыцарского титула

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил кандидатуру своего отца Стэнли на получение рыцарского титула. Об этом сообщила британская газета The Times.

Отмечается, что экс-премьер имеет право номинировать на получение пэрства и других почетных званий тех, кого сочтет достойными. По данным издания, Джонсон выдвинул около 100 человек. Это больше, чем у его предшественников. Так, Тереза Мэй указала в перечне 60 лиц, а Дэвид Кэмерон включил в список 62 человека.

При этом газета усомнилась в перспективах получения рыцарского титула 82-летним Стэнли Джонсоном. Отмечается, что несколько женщин обвинили отца экс-премьера в непристойном поведении.

Стэнли Джонсон с 1979 года по 1984 год был депутатом Европарламента. Также в разные годы он работал в Европейской

комиссии.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО.