Морской экспорт нефти из России резко упал

Bloomberg: поставки российской нефти за рубеж упали на 14% за неделю

Поставки российской нефти по морю за последнюю неделю резко сократились — по сравнению с максимумами, достигнутыми на предыдущей неделе, общий экспорт упал на 14 процентов, до 3,11 миллиона баррелей в сутки. Причем падение зафиксировано только в отношении поставок нефти через тихоокеанские порты. Об этом сообщает Bloomberg.

За неделю, которая закончилась 3 марта, российское топливо погрузили 29 танкеров. В восточных портах сырье приняли только восемь танкеров против 14 на прошлой неделе. Доход страны от проданной за этот месяц нефти оценивается в среднем в 40 миллионов долларов.

Такая динамика связана с тем, что России не удалось поддерживать рекордные объемы поставок из тихоокеанских портов, объясняет агентство. Кроме того, важную роль, скорее всего, сыграли погодные условия — отгрузку топлива в конце февраля затруднил сильный ветер.

Причем падение экспорта не связано с сокращением добычи топлива на 500 тысяч баррелей в сутки, которое обещало начать в марте правительство страны, подчеркивает Bloomberg. В первую очередь, объемы поставок снизились на 526 тысяч баррелей в сутки. Также в таком случае снижение фиксировалось бы в западных портах (Балтийского и Черного морей), где грузы продаются с 25-процентной скидкой к тем, что вывозятся из тихоокеанских портов. Однако такой тенденции отмечено не было.

В среднем за месяц морской экспорт российской нефти упал на 80 тысяч баррелей в сутки, до 3,3 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее страна рекордно с начала прошлого года нарастила поставки в Азию — отгрузки топлива азиатским клиентам и поставки на суда, не имеющие конечного пункта назначения, увеличились до 3,1 миллиона баррелей в сутки. Большинство грузов направляется в Индию и некоторая часть — в Турцию. Что касается европейских стран, то за месяц поставки российского топлива в регион упали до 83 тысяч баррелей в сутки, причем единственным пунктом назначения была Болгария. Тем не менее и в эту страну экспорт сократился до минимальных уровней с апреля.

На фоне снижения экспортной цены на российскую нефть дефицит бюджета России в январе-феврале составил 2,58 триллиона рублей. К концу года он запланирован на уровне 2,9 триллиона. За первые два месяца года нефтегазовые доходы страны упали на 46 процентов, отметил Минфин.