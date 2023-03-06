Пьяный россиянин погиб в попытках скрыться от полиции в свой день рождения

В Хабаровске пьяный мужчина погиб в свой день рождения, скрываясь от полиции на машине

В Хабаровске пьяный мужчин погиб во время празднования дня рождения, пытаясь скрыться от полиции на машине. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Именинник, раннее неоднократно судимый за кражи, отмечал свое 23-летие за рулем недавно приобретенной Isuzu Gemini. Мужчина выпил несколько рюмок, после чего решил покататься по ночному городу. Вместе с ним в салоне машины также находились его возлюбленная и друзья.

В какой-то момент он привлек внимание сотрудников ГИБДД, началась погоня. Стараясь оторваться от преследователей, россиянин не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался на месте, а его 19-летняя девушка умерла в реанимации. Два других пассажира отделались ушибами и ссадинами.

Ранее в Приморском крае пьяная беременная девушка без прав на управление транспортным средством насмерть сбила пенсионера. После этого она скрылась с места происшествия, однако позже пришла с повинной.