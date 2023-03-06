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14:10, 6 марта 2023Забота о себе

Диетолог перечислила полезные для диабетиков постные продукты

Диетолог Кристина Плотникова призвала диабетиков в пост есть больше бобовых, круп и овощей

Фото: Milada Vigerova / Unsplash

В пост диабетикам нужно есть больше бобовых, овощей и круп, призвала диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова. Она перечислила «Ленте.ру» полезные для людей с сахарным диабетом постные продукты.

В пост из меню исключают многие продукты, составляющие основу правильного рациона людей с сахарным диабетом, отметила диетолог. Из меню исчезает множество продуктов с жирами и белками, поэтому их важно заменять продуктами с растительным белком: орехами, бобовыми, цельнозерновыми крупами, грибами.

При сахарном диабете самостоятельно и резко менять план питания нельзя. Нужна консультация эндокринолога

Кристина Плотниковадиетолог

Для поддержания здоровья диабетиков в пост прежде всего нужно исключить продукты с высоким гликемическим индексом, которые приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, пояснила Плотникова. Это картофель, отварная свекла, морковь, кукуруза, корень сельдерея; финики, абрикосы и другие сладкие фрукты, любые сладости и сладкие напитки. Стоит отказаться и от всех мучных изделий из пшеничной муки, манной крупы, пшена, белого риса, кускуса.

Людям с сахарным диабетом вредят макароны из мягких сортов пшеницы, кукурузные хлопья, чипсы и другой фастфуд

Кристина Плотниковадиетолог
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Однако не стоит отчаиваться, ведь несмотря на то, что многое под запретом, список разрешенных продуктов гораздо больше. В пост диабетикам нужно как можно чаще готовить блюда с бобовыми (фасоль, чечевица, горох), овощами, крупами (гречка, булгур, овсяная, перловая, ячневая крупа, киноа, бурый рис), макаронами из твердых сортов пшеницы, отметила Плотникова.

На пользу организму пойдут орехи, семечки, изделия из цельнозерновой муки, отруби, грибы, тофу

Кристина Плотниковадиетолог

«Даже если врач не запрещает есть ягоды и фрукты, употреблять яблоки, авокадо, клубнику, облепиху, малину, голубику, смородину, апельсин, киви, грушу, вишню, манго, чернослив следует в ограниченном количестве», — подытожила диетолог.

Ранее Кристина Плотникова назвала продукты, стимулирующие работу мозга. Среди прочего она посоветовала есть брокколи и грецкие орехи.

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Вера Владзиевская
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