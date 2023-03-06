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15:14, 6 марта 2023Силовые структуры

Задержанный в Домодедове мужчина в камуфляже оказался дезертиром

Угрожавший сотрудникам военкомата в Домодедове мужчина в камуфляже оказался дезертиром

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Граната «Ф-1», которая была найдена у задержанного в подмосковном Домодедове мужчины в камуфляже, оказалась муляжом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По данным ведомства, россиянин угрожал сотрудникам военкомата. Как уточнялось ранее, он зашел внутрь здания, сказал, что подорвет всех, и скрылся.

Вскоре после этого он был задержан силовиками. Также на место выехали саперы и сотрудники ФСБ, было временно ограничено движение транспорта. По сведениям Telegram-канала Mash, мужчина — дезертир, прибывший из Курской области.

Ранее стало известно, что в Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили взрыватели и мины. При прохождении металлоискателя у него нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.

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Елизавета Новикова
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