Задержанный в Домодедове мужчина в камуфляже оказался дезертиром

Угрожавший сотрудникам военкомата в Домодедове мужчина в камуфляже оказался дезертиром

Граната «Ф-1», которая была найдена у задержанного в подмосковном Домодедове мужчины в камуфляже, оказалась муляжом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По данным ведомства, россиянин угрожал сотрудникам военкомата. Как уточнялось ранее, он зашел внутрь здания, сказал, что подорвет всех, и скрылся.

Вскоре после этого он был задержан силовиками. Также на место выехали саперы и сотрудники ФСБ, было временно ограничено движение транспорта. По сведениям Telegram-канала Mash, мужчина — дезертир, прибывший из Курской области.

Ранее стало известно, что в Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили взрыватели и мины. При прохождении металлоискателя у него нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.