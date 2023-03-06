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23:52, 6 марта 2023Мир

США назвали условие для разговора о продолжении ДСНВ после 2026 года

Прайс: продолжить ДСНВ после 2026 года можно при возвращении России к его исполнению
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал условие для разговора с Россией о продолжении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, разговор о продолжении договора несостоятелен при нынешней приостановке Россией своего участия в нем.

«До того, как говорить, что произойдет в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению, что соответствует интересам американцев, россиян и всего мира», — заявил Прайс. Он добавил, что Россия легко может вернуться к исполнению ДСНВ, для этого потребуется лишь разрешить инспекции.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД России Сергею Лаврову в ходе общения в рамках мероприятия «Большой двадцатки» (G20) с призывом вернуться к исполнению ДСНВ.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Отмечается, что решение о возможном возобновлении участия России в Договоре может принять президент.

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Марина Совина
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