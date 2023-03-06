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07:57, 6 марта 2023Спорт

Дзюба оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы

Футболист Артем Дзюба заявил, что Кокорин неправильно сформулировал мысль о пользе тюрьмы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба оценил высказывание российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Нобеля Артустамяна.

34-летний футболист выразил надежду, что Кокорин не до конца правильно сформулировал свою мысль. «Верю, что он не так донес свой посыл. Ему по барабану вообще, кто и что подумал — он кайфарик», — пояснил спортсмен. Дзюба добавил, что ему не близки мысли Кокорина, однако он не собирается осуждать его.

1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Анастасия Борисова
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