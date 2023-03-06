Пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье потушили

«Мечел»: пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушили

Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушен. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мечел», которой принадлежит предприятие, передает РИА Новости.

Областной главк МЧС подтвердил агентству, что около полуночи пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших и угрозы для окружающей среды нет.

Московский коксогазовый завод производит кокс, бензол, каменноугольную смолу.

Ранее в сети появилось видео пожара на коксохимическом заводе в Видном. Кадры были сняты из окна жилого дома на расстоянии нескольких километров от места ЧП.

О взрыве и пожаре в цеху Московского коксогазового завода сообщалось 5 марта. По информации спасателей, загорелась насосная колонна с бензолом, огнем оказалось охвачено все здание.