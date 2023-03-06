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08:57, 6 марта 2023Культура

Умер последний из основателей группы Lynyrd Skynyrd

Умер последний из основателей группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон

Фото: Daniel DeSlover / Globallookpress.com

Умер последний из остававшихся в живых основателей группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон. Об этом сообщает Billboard.

Автору песен и гитаристу был 71 год. Причина смерти не называется. Известно, что у музыканта в последние два десятилетия были проблемы с сердцем.

Ранее артист, переживший авиакатастрофу в 1977 году, признавался, что мечтает «умереть в сапогах», а не угасать в постели.

Россингтон начал играть в 1964 году в Джексонвилле, штат Флорида, вместе с басистом Ларри Янструмом и барабанщиком Бобом Бернсом. Изначально их трио называлось Me, You, and Him. Позднее к ним присоединился Ронни Ван Зант. Самой известной песней группы стала композиция Sweet Home Alabama 1974 года. В 2006 году он наряду с другими участниками Lynyrd Skynyrd вошел в Зал славы рок-н-ролла.

О смерти Ларри Янструма сообщалось в 2019 году. Боб Бернс умер в 2015-м.

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Марина Совина
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