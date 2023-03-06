Брат Горшка объяснил популярность песен «Короля и Шута»

Брат Михаила «Горшка» Горшенева объяснил актуальную популярность песен «Короля и Шута»

Брат бывшего лидера российской рок-группы «Короля и Шута» Михаила Горшка Горшенева, скончавшегося в июле 2013 года, объяснил актуальную популярность песен коллектива. Об этом пишет «Звук Медиа» с ссылкой на публикацию издания «Аргументы и факты».

Алексей Горшенев пояснил, что «Короля и Шута» до сих слушают, потому что в творчестве группы присутствует фэнтезийная тематика, которая отвлекает от скучных бытовых реалий. «"Пачка сигарет" — для молодежи это уже немножко чуждо. Там нет тех реалий, что их сегодня окружают. Поэтому группа "Кино" естественным образом будет отмирать... А "Король и Шут" — это сказки про троллей, цариц... Это бессмертная история», — заявил 47-летний музыкант.

Ранее стало известно, что сериал о рок-группе «Король и Шут», который вышел 2 марта, установил рекорд на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». В день премьеры шоу посмотрели более 410 тысяч подписчиков стриминга — это позволило ему обойти предыдущего лидера, «Лигу справедливости Зака Снайдера», который с 18 марта 2021 года был самой популярной картиной на сервисе.