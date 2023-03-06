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19:56, 6 марта 2023Ценности

Россиянам назвали способы ускорить рост волос и предотвратить их выпадение

Врач Кристина Радина посоветовала использовать маску с перцем для ускорения роста волос

Фото: Oladimeji Odunsi / Reuters

Врач-косметолог Кристина Радина назвала россиянам способы ускорить рост волос и предотвратить их выпадение. Соответствующий комментарий публикует Life.

В первую очередь при появлении проплешин и залысин специалист порекомендовала обратиться к врачу-терапевту и сдать необходимые анализы. «Если есть дефициты, анемия или нехватка каких-то макроэлементов в организме, то может быть выпадение волос, ломкость ногтей, и, соответственно, такая проблема решается не местным воздействием, а применением медикаментов, приемом витаминов», — пояснила она.

Помимо этого, доктор посоветовала использовать маски с перцем или никотиновую кислоту в ампулах. Упомянутые средства, как утверждает Радина, разогревают кожу и ускоряют обменные процессы, вследствие чего локоны растут быстрее.

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Также собеседница издания отметила препятствующие выпадению специальные дрожжи для волос, которые за счет содержания биотина (водорастворимый витамин группы В — прим. «Ленты.ру») увлажняют корни, а также защищают луковицы. «Следующий препарат — это маски с содержанием витаминов. Например, витамин Е и другие витамины, которые являются природными антиоксидантами, оказывают увлажняющие, регенерирующие и стимулирующие действия», — рассказала Радина.

В заключение медик добавила, что мезотерапия (инъекционная процедура, в состав которой входит гиалуроновая кислота и ряд витаминов — прим. «Ленты.ру») также помогает улучшить рост волос.

В декабре 2022 года блогерша Анук (фамилия неизвестна) попыталась усилить рост волос с помощью популярного в сети метода и поделилась последствиями с подписчиками. Как рассказала юзерша, она нанесла на кожу головы эфирное масло розмарина, чтобы сделать локоны гуще и предотвратить появление перхоти. Девушка показала кадры до и после проведения процедуры, на которых видно, что ее волосы стали заметно тоньше и утратили объем.

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Екатерина Ештокина
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