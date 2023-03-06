Блогер показал неожиданный способ скрыть проплешины и рассмешил подписчиков

Парикмахер Кзфадез из США нанес краску на голову клиента, чтобы скрыть проплешины

Парикмахер Кзфадез (фамилия неизвестна) из США показал неожиданный способ скрыть проплешины с помощью подручных средств и рассмешил зрителей. Соответствующими кадрами он поделился в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 26,2 тысячи подписчиков.

Профессиональный мастер регулярно публикует в сети кадры собственных работ, на которых демонстрирует мужские стрижки. Так, в одном из последних видео барбер сделал клиенту новую прическу и нанес краску в виде специального спрея на голову, чтобы скрыть проплешины. «Как сохранить залысины», — иронично подписал он ролик.

Подписчики оценили поступок блогера в комментариях под публикацией. «Представьте, что у него первое свидание, и пошел дождь», «Теперь его самый большой враг — это душ», «Мне кажется, над ним будут издеваться после такого», — написали они.

В декабре 2022 года парикмахер Антонио из Доминиканской Республики сделал необычную стрижку на голове фаната капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. Мужчина выбрил на голове поклонника известного футболиста его лицо.