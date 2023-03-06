На Западе раскрыли сложность для Байдена в риторике по Украине

The Australian: Байдену все сложнее убеждать общество в победах Украины на поле боя

Вашингтону становится все труднее убеждать общественность в том, что Киев побеждает в ходе конфликта. Сложности, с которыми столкнулся президент США Джо Байден в риторике по Украине, раскрыла австралийская газета The Australian, выдержки из материала приводит ТАСС.

«Ход военных действий таков, что Байдену с каждым днем все сложнее поддерживать уверения в том, что на поле боя Украина побеждает», — говорится в материале. Там также отмечается, что вопреки всем прогнозам Запада в отношении России ее армия продвигается к Артемовску (украинское название — Бахмут).

Помимо того, разжигаемый США конфликт на Украине все сильнее приближает Вашингтон «к катастрофической конфронтации» с Москвой и Пекином, утверждается в статье. В преддверии президентских выборов 2024 года ситуация на Украине станет «непосильным ярмом» для Байдена, указали в газете. Там также сочли, что одно лишь участие в разжигании конфликта сильно снижает шансы американского лидера на переизбрание.

Ранее обозреватель американского журнала National Review Ноа Ротман заявил, что США и их союзники намерены закончить конфликт на Украине с помощью мирных переговоров. При этом они не исключают возможность разделения страны на две части, указал колумнист.

Перед этим колумнист The Standard Кеннет Муфука выразил уверенность в том, что Украина раньше России столкнется с нехваткой людей и оружия. По его мнению, возможности Киева протянуть в конфликте дольше крайне низки.