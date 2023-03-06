Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:22, 6 марта 2023Интернет и СМИ

На Западе раскрыли сложность для Байдена в риторике по Украине

The Australian: Байдену все сложнее убеждать общество в победах Украины на поле боя

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтону становится все труднее убеждать общественность в том, что Киев побеждает в ходе конфликта. Сложности, с которыми столкнулся президент США Джо Байден в риторике по Украине, раскрыла австралийская газета The Australian, выдержки из материала приводит ТАСС.

«Ход военных действий таков, что Байдену с каждым днем все сложнее поддерживать уверения в том, что на поле боя Украина побеждает», — говорится в материале. Там также отмечается, что вопреки всем прогнозам Запада в отношении России ее армия продвигается к Артемовску (украинское название — Бахмут).

Помимо того, разжигаемый США конфликт на Украине все сильнее приближает Вашингтон «к катастрофической конфронтации» с Москвой и Пекином, утверждается в статье. В преддверии президентских выборов 2024 года ситуация на Украине станет «непосильным ярмом» для Байдена, указали в газете. Там также сочли, что одно лишь участие в разжигании конфликта сильно снижает шансы американского лидера на переизбрание.

Ранее обозреватель американского журнала National Review Ноа Ротман заявил, что США и их союзники намерены закончить конфликт на Украине с помощью мирных переговоров. При этом они не исключают возможность разделения страны на две части, указал колумнист.

Перед этим колумнист The Standard Кеннет Муфука выразил уверенность в том, что Украина раньше России столкнется с нехваткой людей и оружия. По его мнению, возможности Киева протянуть в конфликте дольше крайне низки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
18-летнего парня нашли мертвым под окнами многоэтажки в Петербурге
Седокова ответила на критику своей внешности в сети словами «я жирная»
ФСБ задержала россиянина за контрабанду леса на 280 миллионов рублей
Глава Мюнхенской конференции призвал задуматься о членстве Украины в НАТО
В Иране высказались о закупках российских ЗРК С-400
В парламенте Грузии произошла драка
Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве
В Польше нашли способ заработать на российских нефти и газе
В Госдуме высказались о связи Fan ID и низкой посещаемости футбольных матчей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.